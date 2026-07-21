Федоров привітав Драпатого з призначенням головнокомандувачем ЗСУ

Ексміністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням головнокомандувачем Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Михайла Федорова.
"Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість", - написав Федоров.
За його словами, тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни, сильною командою та рішучими діями - зокрема щодо збереження життів воїнів, роботизації фронту, завдання асиметричних ударів та виснаження російської економіки.
Федоров також повідомив, що зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.
"Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки", - додав ексміністр.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко, і саме тоді посаду покинув Федоров.
Пізніше він розповів про конфлікт із головнокомандувачем Сирським - саме цю причину Зеленський назвав підставою для звільнення Федорова з посади міністра оборони. Сам Сирський у відповідь заявив, що нічого не знав про такий конфлікт, і визнав, що іноді буває жорстким.
Ці рішення викликали суспільний резонанс - у Києві та інших містах уже шостий день тривають протести проти звільнення Федорова, учасники яких також вимагають відставки Сирського. На тлі протестів президент провів низку зустрічей із топкомандирами ЗСУ, зокрема з Драпатим.
За даними джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали одразу 11 кандидатів, і найімовірнішим вважався саме Драпатий, який до цього очолював Обʼєднані сили ЗСУ.