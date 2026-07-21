Федоров привітав Драпатого з призначенням головнокомандувачем ЗСУ

Що заявив Федоров

"Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість", - написав Федоров.

За його словами, тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни, сильною командою та рішучими діями - зокрема щодо збереження життів воїнів, роботизації фронту, завдання асиметричних ударів та виснаження російської економіки.

Подяка Сирському

Федоров також повідомив, що зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

"Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки", - додав ексміністр.