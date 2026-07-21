RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Федоров поздравил Драпатого с назначением главнокомандующим ВСУ

23:40 21.07.2026 Вт
2 мин
Отдельно он поблагодарил и предыдущего главнокомандующего за конкретные победы
aimg Екатерина Коваль
Фото: эксминистр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксминистр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Михаила Федорова.

Что заявил Федоров

"Приветствую генерал-майора Драпатого с определением на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины! Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость", - написал Федоров.

По его словам, теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны, сильной командой и решительными действиями - в частности, по сохранению жизней воинов, роботизации фронта, нанесению асимметричных ударов и истощению российской экономики.

Благодарность Сырскому

Федоров также сообщил, что позвонил по телефону генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.

"Это уже немаловажная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки", - добавил эксминистр.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства Юлии Свириденко, и тогда пост покинул Федоров.

Позже он рассказал о конфликте с главнокомандующим Сырским - именно эту причину Зеленский назвал основанием для увольнения Федорова с должности министра обороны. Сам Сырский в ответ заявил, что ничего не знал о таком конфликте и признал, что иногда бывает жестким.

Эти решения вызвали общественный резонанс - в Киеве и других городах уже шестой день продолжаются протесты против увольнения Федорова, участники которых также требуют отставки Сырского. На фоне протестов президент провел ряд встреч с топ-командирами ВСУ, в том числе с Драпатым.

По данным источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали сразу 11 кандидатов, и самым вероятным считался именно Драпатый, до этого возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Михаил ФедоровМихаил ДрапатыйВойна в УкраинеАлександр Сырский