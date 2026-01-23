Федоров оголосив про посилення ЗСУ: нові домовленості зі США та допомога у 2026 році

Відбулась зустріч міністра оборони Михайла Федорова з представницею США Джулі Девіс. Сторони обговорили ключові напрями подальшої військової та безпекової співпраці між Україною і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Михайла Федорова.

Міністр подякував США за всебічну підтримку України - як військову, так і дипломатичну. Окремо він наголосив на важливості ініціативи PURL, яка забезпечує Сили оборони критично необхідним озброєнням.

Під час зустрічі міністр поінформував про роботу з партнерами над продовженням PURL, а також американського механізму JUMPSTART, що гарантує довготривалі постачання озброєння виробництва США. За його словами, для захисту українського неба вкрай важливо якнайшвидше отримати чіткий прогноз постачання ракет ППО на цей рік і вибудувати стабільні поставки на майбутнє.

Окремою темою стала спільна аналітика застосування американських систем озброєння - зокрема Patriot і HIMARS. За словами Федорова, аналіз бойового досвіду дозволить удосконалювати ці системи та підвищувати їхню ефективність на полі бою.

Також сторони обговорили потребу України в артилерійських снарядах із лазерним наведенням. Таке озброєння значно підвищує точність ураження та ефективність бойових дій, і Україна розраховує на підтримку США в цьому напрямі.

Ще одним пріоритетом стала реалізація масштабної угоди Drone Deal. Українська сторона працює над тим, щоб американські партнери могли безпосередньо тестувати українські дрони, мінімізувавши бюрократичні процедури.

На завершення розмови Михайло Федоров подякував Джулі Девіс за конструктивний діалог та підкреслив важливість системної підтримки України з боку США.