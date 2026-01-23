ua en ru
Федоров объявил об усилении ВСУ: новые договоренности с США и помощь в 2026 году

Пятница 23 января 2026 20:12
Федоров объявил об усилении ВСУ: новые договоренности с США и помощь в 2026 году Фото: встреча министра обороны Украины Михаила Федорова с представительницей США Джули Дэвис (Facebook.com/mykhailofedorov)
Автор: Оксана Гапончук

Состоялась встреча министра обороны Михаила Федорова с представительницей США Джули Дэвис. Стороны обсудили ключевые направления дальнейшего военного сотрудничества между Украиной и США в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Михаила Федорова.

Министр поблагодарил США за всестороннюю поддержку Украины - как военную, так и дипломатическую. Отдельно он отметил важность инициативы PURL, которая обеспечивает Силы обороны критически необходимым вооружением.

Во время встречи министр проинформировал о работе с партнерами над продолжением PURL, а также американского механизма JUMPSTART, гарантирующего долговременные поставки вооружения производства США. По его словам, для защиты украинского неба крайне важно как можно быстрее получить четкий прогноз поставок ракет ПВО на этот год и выстроить стабильные поставки на будущее.

Федоров объявил об усилении ВСУ: новые договоренности с США и помощь в 2026 годуОтдельной темой стала совместная аналитика применения американских систем вооружения - в частности Patriot и HIMARS. По словам Федорова, анализ боевого опыта позволит совершенствовать эти системы и повышать их эффективность на поле боя.

Также стороны обсудили потребность Украины в артиллерийских снарядах с лазерным наведением. Такое вооружение значительно повышает точность поражения и эффективность боевых действий, и Украина рассчитывает на поддержку США в этом направлении.

Еще одним приоритетом стала реализация масштабной сделки Drone Deal. Украинская сторона работает над тем, чтобы американские партнеры могли непосредственно тестировать украинские дроны, минимизировав бюрократические процедуры.

В завершение разговора Михаил Федоров поблагодарил Джули Дэвис за конструктивный диалог и подчеркнул важность системной поддержки Украины со стороны США.

Напомним, что в 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на 15 млрд долларов.

Сенат США планирует на следующей неделе принять закон об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. В нем предусмотрены деньги для помощи Украине.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо.

