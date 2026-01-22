В США планують наступного тижня ухвалити оборонний бюджет: там будуть гроші для України
Сенат США планує наступного тижня ухвалити закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. В ньому передбачено гроші для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора від Демократичної партії США Кріса Кунса під час Українського сніданку на Давосі.
За його словами, наступного тижня Конгрес США планує ухвалити законопроєкт про оборонні асигнування щодо оборонних та розвідувальних асигнувань. Цей документ серед іншого включатиме фінансування безпосередньої допомоги США Україні.
Сенатор не назвав точну суму асигнувань, але зазначив, що це "важливий публічний сигнал" щодо підтримки України Сполученими Штатами - "сотні мільйонів доларів".
Також Кунс додав, що Конгресу варто бути готовим оперативно ратифікувати сильні безпекові гарантії для України - як тільки буде наявна домовленість щодо мирної угоди для припинення війни.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підписав закон про національне забезпечення оборони на 2026 фінансовий рік ще 18 грудня. В цьому документі передбачено виділення Україні 800 млн доларів на 2026 та 2027 фінансові роки.
Гроші надаються у межах "Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) та витрачатимуться на придбання американського озброєння для України.
Окрім цього, вже на початку січня 2026 року США оголосили про значне збільшення військового бюджету на 2027 фінансовий рік. Він складе 1,5 трильйони (для порівняння, бюджет на 2026 рік - 901 мільярд доларів), і це стане найбільшим за останнє десятиліття коригуванням витрат на оборону.