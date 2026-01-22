В США планують наступного тижня ухвалити оборонний бюджет: там будуть гроші для України

Сенат США планує наступного тижня ухвалити закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. В ньому передбачено гроші для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора від Демократичної партії США Кріса Кунса під час Українського сніданку на Давосі.

За його словами, наступного тижня Конгрес США планує ухвалити законопроєкт про оборонні асигнування щодо оборонних та розвідувальних асигнувань. Цей документ серед іншого включатиме фінансування безпосередньої допомоги США Україні. Сенатор не назвав точну суму асигнувань, але зазначив, що це "важливий публічний сигнал" щодо підтримки України Сполученими Штатами - "сотні мільйонів доларів". Також Кунс додав, що Конгресу варто бути готовим оперативно ратифікувати сильні безпекові гарантії для України - як тільки буде наявна домовленість щодо мирної угоди для припинення війни.