Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку

Кадрові перестановки

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський розповів про те, що він запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову обійняти посаду міністра оборони.

Уже наступного дня, 3 січня, Зеленський запропонував міністру оборони України Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики. Президент зазначив, що для захисту енергетики потрібна системність.

За його словами, Федоров уже працює над "Лінією дронів" на своїй поточній посаді.

Уже 5 січня глава української держави розповів, що Федоров розповів йому про формат змін у Міноборони, які він планує впровадити на новій посаді.

Варто зауважити, що президент Зеленський також нещодавно призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Днями він уже брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

