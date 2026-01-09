Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.
Стефанчук рассказал, что оба заявления поступили в украинский парламент.
Фото: заявления об отставке Шмыгаля и Федорова (facebook.com/stefanchuk.official)
По его словам, Рада рассмотрит эти заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
Как отмечал ранее нардеп Ярослав Железняк, ожидается, что Рада рассмотрит увольнение Шмыгаля и Федорова во вторник, 13 января.
При этом их назначение на новые должности парламентарии будут рассматривать уже в среду, 14 января.
Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову занять должность министра обороны.
Уже на следующий день, 3 января, Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера, министра энергетики. Президент отметил, что для защиты энергетики нужна системность.
По его словам, Федоров уже работает над "Линией дронов" на своей текущей должности.
Уже 5 января глава украинского государства рассказал, что Федоров рассказал ему о формате изменений в Минобороны, которые он планирует внедрить на новой должности.
Стоит заметить, что президент Зеленский также недавно назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. На днях он уже участвовал во встрече "коалиции решительных" в Париже.
Детальнее о кадровых перестановках - в материале РБК-Украина.