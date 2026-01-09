RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер Михаил Федоров (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.

Стефанчук рассказал, что оба заявления поступили в украинский парламент. 

 

Фото: заявления об отставке Шмыгаля и Федорова (facebook.com/stefanchuk.official)

По его словам, Рада рассмотрит эти заявления в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. 

Как отмечал ранее нардеп Ярослав Железняк, ожидается, что Рада рассмотрит увольнение Шмыгаля и Федорова во вторник, 13 января. 

При этом их назначение на новые должности парламентарии будут рассматривать уже в среду, 14 января. 

Кадровые перестановки

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову занять должность министра обороны.

Уже на следующий день, 3 января, Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера, министра энергетики. Президент отметил, что для защиты энергетики нужна системность.

По его словам, Федоров уже работает над "Линией дронов" на своей текущей должности.

Уже 5 января глава украинского государства рассказал, что Федоров рассказал ему о формате изменений в Минобороны, которые он планирует внедрить на новой должности.

Стоит заметить, что президент Зеленский также недавно назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. На днях он уже участвовал во встрече "коалиции решительных" в Париже.

Детальнее о кадровых перестановках - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРуслан СтефанчукМихаил ФедоровДенис ШмыгальМінцифраВерховная рада