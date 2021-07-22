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ФБР предупредило о возможности срыва Олимпиады 2020 кибератаками из России

Новина українською →
США , Четверг 22 июля 2021 19:46
ФБР предупредило о возможности срыва Олимпиады 2020 кибератаками из России Фото: ФБР предупредило о возможности срыва Олимпиады 2020 кибератаками из России Pixabey.com)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральное бюро расследований предупредило о возможной киберугрозах со стороны России во время проведения Олимпийских игр-2020. Российские хакеры срывали каждые соревнования, начиная с 2016 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Во время Олимпиады-2016 - российские хакеры похитили медицинские карты американских спортсменок Симоны Байлс и Серены Уильямс, а в 2018 году - помешали продажи билетов во время церемонии открытия. В этом же году, эксперты по кибербезопасности опасаются того, что российские хакеры в очередной раз попытаются помешать проведению Олимпийских игр.

ФБР, со своей стороны, предупреждает организаторов о том, что хакеры могут попытаться сорвать и Токийские игры.

"Сегодня ФБР не известно о какой-либо конкретной киберугрозе против этих Олимпийских игр, но призывает партнеров сохранять бдительность", - отмечает пресс-служба органа.

Эксперты убеждены в том, что кибератаки со стороны России являются ответом на дисквалификацию спортсменов страны из-за использования допинга для преимущества.

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