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ФБР попередило про можливість зриву Олімпіади 2020 кібератаками з Росії

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США , Четвер 22 липня 2021 19:46
ФБР попередило про можливість зриву Олімпіади 2020 кібератаками з Росії Фото: ФБР попередило про можливість зриву Олімпіади 2020 кібератаками з Росії (Pixabey.com)
Автор: Сергій Пишкін

Федеральне бюро розслідувань попередило про можливу кіберзагрозу з боку Росії під час проведення Олімпійських ігор-2020. Російські хакери зривали кожні змагання, починаючи з 2016 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.

Під час Олімпіади-2016 - російські хакери викрали медичні картки американських спортсменок Сімони Байлс й Серени Вільямс, а 2018 році - завадили продажу квитків під час церемонії відкриття. Цього ж року, експерти з кібербезпеки побоюються того, що російські хакери вкотре спробують завадити проведенню Олімпійських ігор.

ФБР, зі свого боку, застережує організаторів у тому, що хакери можуть спробувати зірвати й Токійські ігри.

"Сьогодні ФБР не відомо про будь-яку конкретну кіберзагрозу проти цих Олімпійських ігор, але закликає партнерів зберігати пильність", - відзначає пресслужба органу.

Експерти переконані у тому, що кібератаки з боку Росії є відповіддю на дискваліфікацію спортсменів країни через використання допінгу задля переваги.

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