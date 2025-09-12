ФБР показало відео втечі ймовірного вбивці Чарлі Кірка

Головне про убивство Чарлі Кірка

10 вересня снайпер застрелив Чарлі Кірка під час дебатів в Університеті долини Юта. Це був перший його виступ із 15 запланованих в межах свого туру "American Comeback Tour".

Звуки стрілянини пролунали на 20-й хвилині виступу. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували, а стан назвали критичним.

Трохи згодом президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що Кірк помер від отриманого поранення.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".

ФБР затримали двох підозрюваних у вбивстві, але згодом їх відпустили.

Нагадаємо, Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували "полювання" та сподіваються невдовзі його затримати.

Що відомо про Кірка

Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк був відомим американським консервативним діячем, публіцистом і медійною особистістю.

З 2021 року він очолював організацію Turning Point USA (TPUSA), яка перетворилася на найбільший студентський рух консервативного напряму та зібрала мільйони прихильників у соціальних мережах.

Кірк часто виступав із критикою військової допомоги США Україні та політики президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи главу держави у небажанні завершити війну з Росією.