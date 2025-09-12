ФБР показало видео побега предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Главное об убийстве Чарли Кирка

10 сентября снайпер застрелил Чарли Кирка во время дебатов в Университете долины Юта. Это было первое его выступление из 15 запланированных в рамках своего тура "American Comeback Tour".

Звуки стрельбы раздались на 20-й минуте выступления. Кирка был ранен в шею, его госпитализировали, а состояние назвали критическим.

Чуть позже президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Кирк умер от полученного ранения.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который вместе с ФБР ведет расследование, стрелок, вероятно, произвел один выстрел с крыши соседнего здания на территории университетского кампуса в рамках "целенаправленной атаки".

ФБР задержали двух подозреваемых в убийстве, но впоследствии их отпустили.

Напомним, Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.

Что известно о Кирке

Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк был известным американским консервативным деятелем, публицистом и медийной личностью.

С 2021 года он возглавлял организацию Turning Point USA (TPUSA), которая превратилась в крупнейшее студенческое движение консервативного направления и собрала миллионы сторонников в социальных сетях.

Кирк часто выступал с критикой военной помощи США Украине и политики президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя главу государства в нежелании завершить войну с Россией.