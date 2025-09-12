ФБР показало видео побега предполагаемого убийцы Чарли Кирка

ФБР опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован побег предполагаемого стрелка с места убийства американского активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное бюро расследований.
На кадрах видно, как подозреваемый после стрельбы прыгает с крыши здания и покидает место преступления.
По информации ФБР, мужчина поднялся на крышу около 12:00 по местному времени. После убийства Кирка он прыгнул вниз и сбежал.
Пистолет и патроны подозреваемый оставил в лесной зоне рядом с университетом.
На месте происшествия, в частности на крыше, правоохранители обнаружили ряд следов: - отпечатки обуви, отпечаток предплечья и ладони.
ФБР призвало всех, кто владеет какой-либо информацией об убийстве активиста, сообщить об этом следователям.
10 сентября снайпер застрелил Чарли Кирка во время дебатов в Университете долины Юта. Это было первое его выступление из 15 запланированных в рамках своего тура "American Comeback Tour".
Звуки стрельбы раздались на 20-й минуте выступления. Кирка был ранен в шею, его госпитализировали, а состояние назвали критическим.
Чуть позже президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Кирк умер от полученного ранения.
По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который вместе с ФБР ведет расследование, стрелок, вероятно, произвел один выстрел с крыши соседнего здания на территории университетского кампуса в рамках "целенаправленной атаки".
ФБР задержали двух подозреваемых в убийстве, но впоследствии их отпустили.
Напомним, Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.
Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк был известным американским консервативным деятелем, публицистом и медийной личностью.
С 2021 года он возглавлял организацию Turning Point USA (TPUSA), которая превратилась в крупнейшее студенческое движение консервативного направления и собрала миллионы сторонников в социальных сетях.
Кирк часто выступал с критикой военной помощи США Украине и политики президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя главу государства в нежелании завершить войну с Россией.