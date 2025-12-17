ua en ru
FAVBET з початку повномасштабної війни сплатила до бюджету 15,6 млрд грн

Україна, Середа 17 грудня 2025 11:35
FAVBET з початку повномасштабної війни сплатила до бюджету 15,6 млрд грн Фото: FAVBET з початку повномасштабної війни сплатила до бюджету 15,6 млрд грн (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група компаній Favbet у період з 2022 року по жовтень 2025 року перерахувала до державного бюджету України податки та інші ліцензійні платежі на загальну суму 15,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Favbet є одним із найбільших платників податків серед операторів грального ринку.

Ліцензійний оператор Favbet здійснює діяльність на підставі державних ліцензій та є одним із кількох легальних операторів ринку азартних ігор в Україні.

Директор букмекерської компанії Favbet Ігор Сірук наголосив, що своєчасна та повна сплата податків є принциповою позицією компанії.

"Безумовна, своєчасна і повна сплата податків є принциповою позицією Favbet. Упродовж усіх років війни компанія завжди в повному обсязі та в установлені строки сплачувала всі податки, усвідомлюючи їхню суспільну значимість", - зазначив він.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року українська ІТ-компанія FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн податків - майже на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

