ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Вистачить на тисячі дронів. FAVBET Tech сплатила 650 млн гривень податків у 2025 році

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 16:06
UA EN RU
Вистачить на тисячі дронів. FAVBET Tech сплатила 650 млн гривень податків у 2025 році Фото: FAVBET Tech сплатила 650 млн гривень податків у 2025 році (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

За дев’ять місяців 2025 року українська ІТ-компанія FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн податків - майже на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Попри воєнні ризики, компанія зберігає позитивну динаміку та стабільно входить до числа найбільших платників серед резидентів Дія.City.

У FAVBET Tech наголошують: вчасна сплата податків з боку ІТ-бізнесу напряму підсилює оборону і соціальні виплати - від закупівлі безпілотників до зарплат вчителям і медикам.

Еквівалент 650 млн грн, сплачених FAVBET Tech - це десятки тисяч одиниць техніки. Залежно від моделі, мова може йти приблизно про більш як 20 тисяч FPV-дронів, або понад 40 тисяч антидронових рушниць.

Податки так само забезпечують стабільні виплати у тилу. За наявними урядовими планами з 1 січня очікується підвищення окладів у закладах вищої освіти приблизно на 50%. Якщо взяти орієнтовні суми, то еквівалент 650 млн грн - це можливість протягом року виплачувати підвищену зарплату більш як 3000 вчителів.

"Коли ми говоримо про сплачені податки, йдеться про конкретні спроможності держави: дрони для розвідки та ударів, засоби протидії ворожим БпЛА, підготовку підрозділів. І водночас - про стабільні виплати людям у тилу. Обов’язок будь-якого ІТ-бізнесу сьогодні - працювати ефективно, інвестувати в технології і чесно виконувати зобов’язання перед країною", - зазначив СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

За словами CEO, крім своєї основної діяльності FAVBET Tech також розвиває кілька мілітарних напрямів - від удосконалення FPV-дронів і систем на основі штучного інтелекту до підготовки підрозділів, що протидіють ворожим безпілотникам. У компанії підкреслюють, що метою цих зусиль є забезпечити українських військових технологічною перевагою на полі бою.

FAVBET Tech - українська ІТ-компанія з головним офісом у Києві, резидент Дія.City, учасник галузевих ініціатив і партнер ключових технологічних подій, зокрема Lviv IT Arena 2025).

З 2025 року компанія стала співзасновником АІ-комітету Асоціації "ІТ Ukraine" та посилила співпрацю з підрозділами Сил безпеки й оборони України у напрямках AI-розвідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію