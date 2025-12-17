Фото: FAVBET с начала полномасштабной войны уплатила в бюджет 15,6 млрд грн (пресс-служба)

Группа компаний Favbet в период с 2022 года по октябрь 2025 года перечислила в государственный бюджет Украины налоги и другие лицензионные платежи на общую сумму 15,6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Favbet является одним из крупнейших налогоплательщиков среди операторов игорного рынка. Лицензионный оператор Favbet осуществляет деятельность на основании государственных лицензий и является одним из нескольких легальных операторов рынка азартных игр в Украине. Директор букмекерской компании Favbet Игорь Сирук отметил, что своевременная и полная уплата налогов является принципиальной позицией компании. "Безусловная, своевременная и полная уплата налогов является принципиальной позицией Favbet. На протяжении всех лет войны компания всегда в полном объеме и в установленные сроки платила все налоги, осознавая их общественную значимость", - отметил он.