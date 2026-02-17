У МЗС РФ натякнули на фатальні наслідки для Євросоюзу через плани обмежити рух російських кораблів.

Як пише РБК-Україна , про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.

Виступаючи перед пропагандистами, Рябков заявив, що кількість країн у Євросоюзі не є перевагою в "небезпечній грі", яку нібито затіяв Захід. Він самовпевнено нагадав про "немалий досвід" російського флоту в захисті свободи судноплавства.

Таким чином, в Москві натякнули, що будь-які кроки з обмеження свободи пересування російських військових та торговельних суден стануть "червоною лінією", за якою почнеться некерований конфлікт.

За словами Рябкова, "експерименти" над російською присутністю у світовому океані можуть "погано закінчитися безпосередньо для самих експериментаторів".

Дана заява прозвучала на презентації спеціального випуску журналу "Русская мысль", присвяченого російсько-американським відносинам.

Зазначимо, що багато факторів вказує на те, що у Кремлі серйозно побоюються, що міжнародні санкції та екологічні норми стануть легальним приводом для перекриття ключових морських артерій для їхнього "тіньового флоту".

В Москві чітко розуміють, що вони вже втратили контроль над Балтикою. Ще б пак, після розширення НАТО Балтійське море фактично перетворилося на внутрішнє море Альянсу, де кожен рух російського корабля - як на долоні.

"Досвід", про який краще мовчати

Слова Рябкова про "досвід реалізації заходів на морі" звучать особливо комічно на тлі статистики втрат Чорноморського флоту РФ. Так, за два роки повномасштабного вторгнення російські моряки продемонстрували "унікальну майстерність":

Флагман на дні: Втрата крейсера "Москва" стала символом краху російських морських амбіцій. Параліч логістики: Великі десантні кораблі окупантів один за одним стають мішенями для українських морських дронів та ракет. Втеча з Криму: Росіяни були змушені вивести найбільш боєздатні судна з Севастополя, визнавши неспроможність захистити власну головну базу.

Заява Рябкова - це типова спроба Кремля видати бажане за дійсне. Називаючи європейців "експериментаторами", Москва намагається замаскувати власну стратегічну безпорадність.