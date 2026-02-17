ua en ru
"Фатальные последствия": МИД РФ угрожает ЕС из-за страха морской блокады и потери флота

Россия, Вторник 17 февраля 2026 05:52
"Фатальные последствия": МИД РФ угрожает ЕС из-за страха морской блокады и потери флота Иллюстративное фото: российский танкер (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В МИД РФ намекнули на фатальные последствия для Евросоюза из-за планов ограничить движение российских кораблей.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Читайте также: России будет сложно атаковать Украину с моря до весны, - ВМС

Выступая перед пропагандистами, Рябков заявил, что количество стран в Евросоюзе не является преимуществом в "опасной игре", которую якобы затеял Запад. Он самоуверенно напомнил о "немалом опыте" российского флота в защите свободы судоходства.

Таким образом, в Москве намекнули, что любые шаги по ограничению свободы передвижения российских военных и торговых судов станут "красной линией", за которой начнется неуправляемый конфликт.

По словам Рябкова, "эксперименты" над российским присутствием в мировом океане могут "плохо закончиться непосредственно для самих экспериментаторов".

Данное заявление прозвучало на презентации специального выпуска журнала "Русская мысль", посвященного российско-американским отношениям.

Отметим, что многие факторы указывают на то, что в Кремле серьезно опасаются, что международные санкции и экологические нормы станут легальным поводом для перекрытия ключевых морских артерий для их "теневого флота".

В Москве четко понимают, что они уже потеряли контроль над Балтикой. Еще бы, после расширения НАТО Балтийское море фактически превратилось во внутреннее море Альянса, где каждое движение российского корабля - как на ладони.

"Опыт", о котором лучше молчать

Слова Рябкова об "опыте реализации мероприятий на море" звучат особенно комично на фоне статистики потерь Черноморского флота РФ. Так, за два года полномасштабного вторжения российские моряки продемонстрировали "уникальное мастерство":

  1. Флагман на дне: Потеря крейсера "Москва" стала символом краха российских морских амбиций.

  2. Паралич логистики: Большие десантные корабли оккупантов один за другим становятся мишенями для украинских морских дронов и ракет.

  3. Бегство из Крыма: Россияне были вынуждены вывести наиболее боеспособные суда из Севастополя, признав неспособность защитить собственную главную базу.

Заявление Рябкова - это типичная попытка Кремля выдать желаемое за действительное. Называя европейцев "экспериментаторами", Москва пытается замаскировать собственную стратегическую беспомощность.

Удары по российским подводным лодкам

Кстати, 16 февраля, в Выборге, где находится одна из инфраструктурных точек Балтийского флота, раздавались сирены и произошел блэкаут.

Напомним, в декабре прошлого года беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска, что стало первым зафиксированным в истории случаем удара дронами по подводной лодке.

Кроме того сообщалось, что порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские воины.

