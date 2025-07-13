Фатальна помилка при вимірюванні пульсу, яку роблять майже всі

Вимірювання пульсу - це простий, але потужний інструмент для моніторингу вашого здоров'я. Він може багато розповісти про стан серцево-судинної системи, рівень фізичної підготовки та навіть стресу.

РБК-Україна розповідає про найпоширенішу помилку вимірювання пульсу, яка призведе до неправильних висновків про ваше самопочуття, або, що ще гірше, проігнорувати важливі сигнали організму.

Фатальна помилка при вимірюванні пульсу

Головна і найпоширеніша помилка при вимірюванні пульсу - це використання великого пальця. Багато хто інтуїтивно прикладає великий палець до зап'ястя або шиї, намагаючись намацати серцебиття. Але це фундаментально неправильно!

Чому великий палець ваш ворог при вимірюванні пульсу?

Річ у тім, що великий палець має власну, досить велику пульсуючу артерію. Це означає, що коли ви прикладаєте великий палець до точки вимірювання, ви відчуваєте не лише свій пульс, а й пульс вашого власного великого пальця! Це призводить до таких проблем:

Помилкові показання

Ви можете сплутати пульс великого пальця з пульсом, який намагаєтеся виміряти, або ж накладення двох пульсацій призведе до спотвореного, зазвичай завищеного результату. Це особливо критично, якщо ви намагаєтеся визначити свій пульс спокою або оцінити ефективність тренування.

Відсутність точності

Через власну пульсацію великого пальця, виміряти точну кількість ударів за хвилину стає практично неможливо. Результат буде ненадійним і не зможе слугувати об'єктивним показником стану вашого організму.

Неможливість відстежувати динаміку

Якщо ви регулярно вимірюєте пульс, щоб відстежувати зміни (наприклад, після початку тренувань або зміни способу життя), неточні показники через використання великого пальця зроблять будь-який моніторинг безглуздим. Ви не зможете зрозуміти, чи дійсно є прогрес або погіршення.

Як правильно вимірювати пульс

Щоб отримати точні дані, дотримуйтеся цих двох простих, але важливих правил:

Правило №1: Використовуйте вказівний та середній палець

Завжди прикладайте до точки вимірювання два пальці: вказівний та середній. Ці пальці не мають виражених пульсуючих артерій у своїх кінчиках, тому ви не відчуватимете їхню власну пульсацію. Вони діють як "сенсори", що дозволяють чітко відчути лише ваш серцевий ритм.

Правило №2: Вимірюйте пульс у правильних точках

Найкращі місця для вимірювання пульсу вручну:

Променева артерія (на зап'ясті)

Витягніть руку долонею вгору.

Прикладіть вказівний та середній пальці іншої руки до зап'ястя з боку великого пальця, приблизно на 2-3 сантиметри нижче основи великого пальця.

Легенько натисніть, поки не відчуєте чітку пульсацію. Не натискайте занадто сильно, щоб не перетиснути артерію.

Сонна артерія (на шиї)

Цей спосіб варто використовувати обережно, без сильного тиску, особливо якщо ви відчуваєте запаморочення або маєте проблеми з шийним відділом хребта.

Прикладіть вказівний та середній пальці до однієї сторони шиї, збоку від трахеї, нижче кута щелепи.

Легенько натисніть, поки не відчуєте пульсацію. Ніколи не натискайте на обидві сонні артерії одночасно!