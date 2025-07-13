Фатальная ошибка при измерении пульса, которую совершают почти все

Измерение пульса - это простой, но мощный инструмент для мониторинга вашего здоровья. Он может многое рассказать о состоянии сердечно-сосудистой системы, уровне физической подготовки и даже стресса.

РБК-Украина рассказывает о самой распространенной ошибке измерения пульса, которая приведет к неправильным выводам о вашем самочувствии, или, что еще хуже, проигнорировать важные сигналы организма.

Фатальная ошибка при измерении пульса

Главная и самая распространенная ошибка при измерении пульса - это использование большого пальца. Многие интуитивно прикладывают большой палец к запястью или шее, пытаясь нащупать сердцебиение. Но это фундаментально неправильно!

Почему большой палец ваш враг при измерении пульса?

Дело в том, что большой палец имеет собственную, достаточно большую пульсирующую артерию. Это означает, что когда вы прикладываете большой палец к точке измерения, вы чувствуете не только свой пульс, но и пульс вашего собственного большого пальца! Это приводит к следующим проблемам:

Ошибочные показания

Вы можете спутать пульс большого пальца с пульсом, который пытаетесь измерить, или же наложение двух пульсаций приведет к искаженному, обычно завышенному результату. Это особенно критично, если вы пытаетесь определить свой пульс покоя или оценить эффективность тренировки.

Отсутствие точности

Из-за собственной пульсации большого пальца, измерить точное количество ударов в минуту становится практически невозможно. Результат будет ненадежным и не сможет служить объективным показателем состояния вашего организма.

Невозможность отслеживать динамику

Если вы регулярно измеряете пульс, чтобы отслеживать изменения (например, после начала тренировок или изменения образа жизни), неточные показатели из-за использования большого пальца сделают любой мониторинг бессмысленным. Вы не сможете понять, действительно ли есть прогресс или ухудшение.

Как правильно измерять пульс

Чтобы получить точные данные, придерживайтесь этих двух простых, но важных правил:

Правило №1: Используйте указательный и средний палец

Всегда прикладывайте к точке измерения два пальца: указательный и средний. Эти пальцы не имеют выраженных пульсирующих артерий в своих кончиках, поэтому вы не будете чувствовать их собственную пульсацию. Они действуют как "сенсоры", позволяющие четко почувствовать только ваш сердечный ритм.

Правило №2: Измеряйте пульс в правильных точках

Лучшие места для измерения пульса вручную:

Лучевая артерия (на запястье)

Вытяните руку ладонью вверх.

Приложите указательный и средний пальцы другой руки к запястью со стороны большого пальца, примерно на 2-3 сантиметра ниже основания большого пальца.

Легонько нажмите, пока не почувствуете четкую пульсацию. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не пережать артерию.

Сонная артерия (на шее)

Этот способ следует использовать осторожно, без сильного давления, особенно если вы чувствуете головокружение или имеете проблемы с шейным отделом позвоночника.

Приложите указательный и средний пальцы к одной стороне шеи, сбоку от трахеи, ниже угла челюсти.

Легко нажмите, пока не почувствуете пульсацию. Никогда не нажимайте на обе сонные артерии одновременно!