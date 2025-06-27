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Простий і доступний напій може знизити кров'яний тиск, як ліки

П'ятниця 27 червня 2025 17:27
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Простий і доступний напій може знизити кров'яний тиск, як ліки Фото: Цей овочевий сік знижує високий тиск (Pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Високий кров'яний тиск, або гіпертонія, є надзвичайно підступним станом, який значно підвищує ризик серцевих захворювань, інсульту та ниркової недостатності. Але є напій, який допоможе подолати гіпертонію.

Що саме треба пити для зниження тиску, пояснює РБК-Україна з посиланням на British Heart Foundation.

Новий герой у боротьбі з тиском

На щастя, навіть невеликі зміни можуть мати величезне значення. Дослідження, проведене Університетом королеви Марії в Лондоні, виявило, що щоденне вживання склянки бурякового соку може значно знизити кров'яний тиск у людей, які страждають на гіпертонію.

У дослідженні пацієнти з високим кров'яним тиском щодня випивали 250 мл "фіолетового соку". До кінця періоду дослідження було виявлено значне зниження тиску до "нормального діапазону".

Це дослідження за участю 64 добровольців надає перші докази тривалого зниження артеріального тиску шляхом доповнення дієти нітратами у пацієнтів з високим кров'яним тиском.

Рівень зниження був порівнянний з тим, що спостерігається у людей, які приймають деякі форми препаратів для зниження тиску. При цьому жодних побічних ефектів у людей, які щодня отримували дозу нітратів у вигляді бурякового соку, не спостерігалося.

Нітрати ефективні в боротьбі з гіпертонією

"Це дослідження довело, що щоденна доза неорганічних нітратів може бути такою ж ефективною, як медичне втручання, у зниженні артеріального тиску, і найкраща частина полягає в тому, що ми можемо отримати їх з буряка та інших листових зелених овочів", - розповіла професорка Амріта Ахлувалія, яка очолювала дослідження.

Буряк - не єдиний овоч, багатий на нітрати. Листова зелень, така як шпинат, капуста калі та салат-латук, а також морква, селера та порей, можуть бути чудовим способом включити цю сполуку у ваш раціон.

Для тих, хто хоче включити харчові нітрати у свій щоденний раціон, секрет полягає в тому, щоб не кип'ятити овочі, оскільки харчові нітрати розчиняються у воді, але приготування на пару, запікання або вживання у вигляді соку мають позитивний ефект.

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