Головна помилка при вимірюванні тиску: її роблять майже всі

Вимірювання артеріального тиску - це одна з найважливіших процедур для контролю здоров'я, особливо для людей із гіпертонією або тих, хто перебуває у групі ризику. Однак, незважаючи на широку доступність тонометрів та рекомендації лікарів, більшість людей роблять одну ключову помилку, яка може суттєво спотворити результати.

Про що саме йдеться та як правильно поміряти тиск - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Тиск і стан тіла

Йдеться про неправильне положення тіла під час вимірювання артеріального тиску. Це може здатися дрібницею, але насправді положення руки, спини та навіть ніг відіграє критичну роль у точності показань. Наш організм - це складна система, і будь-який дискомфорт або неправильне положення впливає на кровообіг, м'язовий тонус і, відповідно, на показники тиску.

Багато людей вимірюють тиск поспіхом, сидячи незручно, схрестивши ноги, або тримаючи руку на вазі. Усі ці фактори створюють додаткове навантаження на серцево-судинну систему, що призводить до завищення реальних показників.

Лікарі підкреслюють, що навіть незначне підвищення тиску, викликане неправильним положенням, може бути хибно інтерпретовано як гіпертонія, або ж, навпаки, маскувати справжні проблеми, якщо реальний тиск виявиться вищим, ніж виміряний.

Як правильно вимірювати тис

Відпочинок перед вимірюванням

Перед тим як почати, відпочиньте щонайменше 5 хвилин у спокійній обстановці. Уникайте фізичних навантажень, куріння, вживання кави або алкоголю за 30 хвилин до вимірювання. Стрес або поспіх також можуть спотворити результати, тому постарайтеся розслабитись.

Правильне положення тіла

Спина має бути прямою і спиратися на спинку стільця. Не схрещуйте ноги, стопи повинні повністю стояти на підлозі. Схрещені ноги можуть підвищити тиск на 2-8 мм рт. ст.

Рука на опорі

Розташуйте руку на столі або будь-якій іншій рівній поверхні таким чином, щоб середина манжети знаходилася на рівні серця. Якщо рука висить або занадто високо/низько, це може призвести до неточних показників.

Манжета

Манжета повинна щільно прилягати до плеча (не до передпліччя), але не стискати його занадто сильно. Переконайтеся, що розмір манжети відповідає обхвату вашого плеча. Занадто мала манжета завищить тиск, занадто велика – занизить.

Не розмовляйте та не рухайтесь

Під час вимірювання важливо зберігати спокій і тишу. Будь-які розмови чи рухи можуть підвищити показники.

Робіть кілька вимірювань

Виміряйте тиск двічі або тричі з інтервалом у 1-2 хвилини. Якщо результати відрізняються, візьміть середнє значення або орієнтуйтеся на останнє, найнижче.

Ведіть щоденник

Записуйте показники тиску (верхнє, нижнє та пульс) та час вимірювання. Це допоможе лікарю отримати повну картину вашого стану та скоригувати лікування.

Чому правильне вимірювання важливе?

Неправильне вимірювання тиску може мати серйозні наслідки. Хибно завищені показники можуть призвести до необґрунтованого призначення ліків, які, насправді, вам не потрібні. Це, у свою чергу, може викликати побічні ефекти, гіпотонію (занадто низький тиск) та інші проблеми.

І навпаки, якщо реальний тиск високий, а виміряний – занижений через помилки, то це може призвести до несвоєчасної діагностики гіпертонії або недооцінки її серйозності. Неконтрольована гіпертонія є головною причиною інсультів, інфарктів, ниркової недостатності та інших тяжких ускладнень.