"Фантомные боли" Москвы: три настоящие причины, почему Россия снова угрожает ударами по Киеву
В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему Россия снова усилила угрозы ударами по Киеву. Там назвали сразу три ключевые причины такой риторики Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
По его словам, одна из главных причин новой волны угроз связана с отсутствием стратегических успехов российской армии на фронте.
"При отсутствии стратегических результатов российской армии на фронте, руководство этого террористического образования, маскирующегося под государство россия, официально декларирует курс на террор гражданского населения и запугивание жителей Украины, в частности города Киева", - заявил Коваленко.
В ЦПИ считают, что таким образом Кремль пытается психологически давить на украинцев и склонить население к капитуляции. В то же время Коваленко отметил, что подобные попытки России уже неоднократно проваливались.
Второй причиной он назвал стремление Москвы повлиять на международное дипломатическое присутствие в столице Украины.
По словам Коваленко, Россия уже наносила повреждения иностранным представительствам и не хочет оказаться в ситуации, когда придется оправдываться, если ракета попадет в какой-то посольство влиятельных международных государств.
В то же время Кремль, как и в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, стремится добиться, чтобы дипломаты покинули Киев.
"Сейчас этого не происходит, потому что российскую армию уже не боятся, она продемонстрировала слабость, а Россия потеряла влияние на Кавказе, Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Фантомные боли у россиян из-за этого до сих пор есть", - отметил руководитель ЦПИ.
Третьей причиной, по словам Коваленко, является попытка Кремля отвлечь внимание россиян от атак по территории РФ и неспособности защитить собственные регионы и Москву.
В ЦПИ отметили, что Украина наносит удары по военным объектам, тогда как Россия продолжает применять тактику террора против гражданского населения.
"Россияне думают, что обстрелами Киева и других городов они уберегут Москву. На самом же деле они только увеличат присутствие войны в Москве и не только. Уберечь от этого может только мир, которого Путин не хочет", - подытожил Коваленко.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 90 ракет различных типов и около 600 дронов, а главным направлением атаки стал Киев.
Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что количество ракет во время атаки превышало возможности украинской противовоздушной обороны по перехвату.
После удара спикер МИД России Мария Захарова заявила, что атаки по Киеву "наносились и в дальнейшем будут наноситься". Также она сообщила о подготовке отдельного заявления российского МИДа с предупреждением для иностранных дипломатов.