По факту смертельного ДТП под Киевом открыли дело: водитель был пьяным

Правоохранители открыли дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия под Киевом. При этом у водителя автомобиля BMW, который спровоцировал аварию, в крови выявили 1,43 промилле алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как отметили правоохранители, авария произошла 3 августа около 19:20 на автодороге между селами Крюковщина и Тарасовка в Киево-Святошинском районе.

"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW с госномерами иностранной регистрации выехал на правую грунтовую обочину. Затем автомобиль "занесло" на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Fabia", - сообщили в полиции.

В результате аварии 29-летний пассажир BMW от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля и пассажир автомобиля Skoda получили различные травмы и были госпитализированы.

"Установлено, что содержание алкоголя в крови водителя авто BMW составило 1,43 промилле. Автотранспортные средства изъяты и помещены на площадку временного содержания", - добавили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области произошла еще одна смертельная авария, в которой погибли четыре человека.

Кроме этого днями в Николаевской области в ДТП с участием двух легковушек пострадали семь человек, среди которых трое детей.