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В Киевской области в ДТП погибли четыре человека

Переяслав, Понедельник 03 августа 2020 12:03
В Киевской области в ДТП погибли четыре человека
Фото: ДТП в Киевской области (kv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Смертельная авария произошла в Переяслав-Хмельницком районе

В Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Также известно об одном пострадавшем.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Авария произошла на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе. Спасатели на месте установили, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. В результате ДТП погибли четыре человека и еще один получил травмы.

В полиции Киевской области добавили, что погибли 36-летний водитель авто ВАЗ и его пассажир, а также две пассажирки автомобиля Daewoo, 23-ти и 29-летнего возраста. Инцидент произошел вчера около 23:20.

По данному факту полиции открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: ДТП в Киевской области (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек.

До этого в Киеве легковой автомобиль влетел на встречную полосу и врезался в маршрутку, после лобовой аварии транспорт загорелся.

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