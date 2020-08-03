Под Киевом BMW лоб в лоб столкнулась со "Шкодой". Есть погибший, 4 ранены

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Погиб пассажир BMW

В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате трагедии погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

Об этом говорится в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина. Предварительно, водитель BMW на польских номерах вылетел на встречную полосу, где и столкнулся со "Шкодой".

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Пассажир BMW погиб, спасатели планируют разрезать машину, чтобы достать его тело. Четверо пассажиров "Шкоды" получили ранения различной степени тяжести.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось о еще одном масштабном ДТП в Киевской области, погибли четыре человека.

Также напомним, что на протяжении июля в череде смертельных ДТП погибло более 160 украинцев.