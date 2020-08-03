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ДТП в Николаеве: пострадали 7 человек, из них - трое детей

Николаевская область, Понедельник 03 августа 2020 10:40
ДТП в Николаеве: пострадали 7 человек, из них - трое детей
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В настоящее время проводится расследование

Вчера, 2 августа, в Николаеве в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами"

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, возле дома 31 по улице Одесское шоссе произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Sens и Volkswagen Golf. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Daewoo Sens в возрасте 40 и 60 лет и 9-летний мальчик.

Кроме того, травмировались четыре пассажира автомобиля Golf. В частности, две женщины 27 и 55 лет, а также две 8-летние девочки. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, а после осмотра врачами отпустили на амбулаторное лечение.

ДТП в Николаеве: пострадали 7 человек, из них - трое детей

Фото: ДТП в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

Напомним, вчера в Черкасской области столкнулись три автомобиля, в результате чего один человек погиб, еще четверо были травмированы.

Также 1 августа в Запорожской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате аварии погибли четыре человека.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 пассажиров; водитель транспортного средства, скрывшегося с места ДТП.

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