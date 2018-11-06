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Facebook заблокировал более сотни аккаунтов перед выборами в США

Новости » Политика    06.11.2018 - 08:39
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Подозрительные аккаунты заблокировали за связь с иностранными государствами

Администрация социальной сети Facebook накануне промежуточных выборов в США заблокировала 115 подозрительных аккаунтов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании в своем блоге.

Сообщается, что аккаунты были заблокированы после того, как американские правоохранители указали на связь этих страниц с иностранными государствами. Внутреннее расследование выявило, что 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram могли быть вовлечены в скоординированную деятельность.

"Мы немедленно заблокировали эти аккаунты и сейчас проводим более детальное расследование", - заявили в Facebook.

Также сообщается, что большинство сообщений от подозрительных аккаунтов в Facebook были на русском и французском языках, а в Instagram - преимущественно на английском. В компании отметили, что в обычной ситуации перед заявлением более тщательно проанализировали бы данные, однако решили обнародовать информацию о важных фактах, потому что до выборов осталось немного времени.

Напомним, на прошлой неделе Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы отказаться от голосования на промежуточных выборах в США.

Отметим, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что внешняя разведка России присылает фейковые сообщения от имени посольства Украины.

 

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