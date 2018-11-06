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Facebook заблокував понад сотню акаунтів перед виборами в США

Новини » Політика    06.11.2018 - 08:39
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Підозрілі акаунти заблокували за зв'язок з іноземними державами

Адміністрація соціальної мережі Facebook напередодні проміжних виборів у США заблокувала 115 підозрілих акаунтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії у своєму блозі.

Повідомляється, що акаунти були заблоковані після того, як американські правоохоронці вказали на зв'язок цих сторінок з іноземними державами. Внутрішнє розслідування виявило, що 30 акаунтів Facebook і 85 облікових записів Instagram могли бути залучені до скоординованої діяльності.

"Ми негайно заблокували ці акаунти і зараз проводимо більш детальне розслідування", - заявили в Facebook.

Також повідомляється, що більшість повідомлень від підозрілих акаунтів в Facebook були російською і французькою мовами, а в Instagram - переважно англійською. У компанії відзначили, що в звичайній ситуації перед заявою більш ретельно б проаналізували дані, проте вирішили оприлюднити інформацію про важливі факти, тому що до виборів залишилось небагато часу.

Нагадаємо, минулого тижня Twitter видалив більше 10 тисяч акаунтів за заклики відмовитися від голосування на проміжних виборах в США.

Зазначимо, раніше посол України в США Валерій Чалий заявив, що зовнішня розвідка Росії надсилає фейкові повідомлення від імені посольства України.

 

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