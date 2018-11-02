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Внешняя разведка РФ присылает фейковые сообщения от имени посольства Украины в США

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 19:36
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Посол Украины в США отметил, что в таких пранках, в частности, речь идет об обсуждении экономических связей и туризма

Внешняя разведка России присылает фейковые сообщения от имени посольства Украины в США. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Посол отметил, что вчера было обращение пранкеров от имени посла по поручению президента к мэрам, губернаторам штатов.

"Это системная атака, длится не один месяц. По телефону. Все офисы губернаторов теперь с нами контактируют. Стараемся реагировать", - отметил посол.

"Другой вопрос по Голодомору. Это была попытка противодействовать признанию Голодомора геноцидом. Они опоздали, но если бы начали раньше - могли бы иметь успех", - добавил Чалый.

Посол подчеркнул, что эти пранкеры - представители внешней разведки России.

Также ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах от имени посла Украины Валерия Чалого кто-то присылал "запросы" к губернаторам США о проведение телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины.

Отметим, саммит ЕС призвал к усилению борьбы с киберпреступностью и предотвращению кибератак путем введения ограничительных мероприятий и подчеркнул необходимость защитить демократические системы ЕС и противодействовать дезинформации в контексте выборов в Европарламент весной следующего года.

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