Промежуточные выборы в Конгресс США: главное

Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

Американцы переизберут Палату представителей, а также 35 сенаторов и 36 губернаторов

Во вторник, 6 ноября, в США стартуют промежуточные выборы, на которых республиканцы и демократы поборются за большинство мест в Конгрессе. От итогов голосования будет зависеть, какими будут следующие два года президентства Дональда Трампа.

Все что нужно знать о предстоящих выборах в США - в материале РБК-Украина.

Кого будут выбирать

На промежуточных выборах в США полностью переизберут нижнюю палату Конгресса - Палату представителей (435 депутатов), а также 35 сенаторов и 36 губернаторов. Помимо этого, проголосуют за руководителей трех подконтрольных США территорий, мэра г. Вашингтон (округ Колумбия) и глав многочисленных городов и муниципалитетов.

По данным газеты New York Post промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории. Только ТВ-реклама кандидатов стоит более 1 млрд долларов.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Штаты проводят "наступательные" кибероперации по предотвращению любого внешнего вмешательства в промежуточные выборы. В то же время СМИ писали, что Twitter удалил более 10 тыс. учетных записей, которые публиковали призывы не голосовать на выборах в Конгресс.

Напомним, после президентских выборов в США 2016 Республиканская партия, которую представляет Д. Трамп, контролирует сразу две палаты — Сенат (51 республиканец и 49 демократов) и Палату представителей (241 республиканец и 194 демократа).

Интересные факты о кандидатах

Впервые в истории штата Аризона за кресло сенатора сражаются женщины: республиканка Марта Максалли (первая летчица, отправленная в зону боев на Восток после теракта 11 сентября) и демократка Кирстен Синема (единственный член Конгресса, которая заявила о своем атеизме).

Штат Джорджиа может возглавить кандидат от демократов Стейси Абрамс – и стать первой афроамериканской женщиной-губернатором, а Вермонт - демократка Кристин Холлквист, которая является трансгендером.

Чем важны промежуточные выборы в США

Выборы в Конгресс США проходят на экваторе президентского срока Трампа и являются первой оценкой его деятельности.

Если демократы, которые сегодня в оппозиции, вернут себе большинство в одной или обеих палатах Конгресса, то смогут блокировать проводимые администрацией Трампа реформы (в частности, в сфере налогов, миграции и системы здравоохранения), а также влиять на подписание международных договоров.

Газета The Washington Post не исключает, что реванш демократов может привести к ряду повесток в суд для сотрудников администрации Трампа или даже к началу его процедуры импичмента.