Facebook отказался уведомлять полмиллиарда пользователей, пострадавших от слива данных

По словам представителя Facebook, у компании нет уверенности в том, что она обладает полной информацией о том, кто из пользователей должен быть уведомлен. Он также отметил, что соцсеть приняла во внимание неспособность владельцев аккаунтов самостоятельно решить проблему с нахождением их данных в открытом доступе.

В компании уточнили, что уязвимость была выявлена и устранена. Кроме того, представитель заявил, что находившаяся в открытом доступе информация не содержала финансовых данных и пароли, и поэтому не угрожала пользователям.

Представитель Facebook отказался комментировать общение компании с регулирующими органами. При этом он сказал, что связались с ними и готовы ответить на их вопросы.