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Номер телефона Цукерберга оказался в открытом доступе после утечки данных

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 07:16
Номер телефона Цукерберга оказался в открытом доступе после утечки данных Фото: Марк Цукерберг (facebook.com-zuck)
Автор: Артур Родивилов

Номер телефона и другие данные основателя Facebook Марка Цукерберга утекли в сеть вместе с 533 млн личных сведений других пользователей. Это произошло в результате масштабной утечки.

Об этом сообщает The Sun.

Утечку данных Цукерберга заметил один из пользователей соцсети Twitter. Он опубликовал скриншот с форума, на котором были указаны личные данные миллиардера.

Напомним, что о взломе социальной сети стало известно накануне - в открытом доступе оказались личная информация, телефоны, профили, даты рождения, биографические сведения, уникальные идентификаторы, электронные адреса и т.п. - почти 533 млн пользователей по всему миру. В США от взлома пострадали 32 млн человек.

Это уже не первая утечка данных пользователей Facebook. В 2019 году в Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей соцсети.

Подобные инциденты случались и в Twitter. Так, в прошлом году Ирландия оштрафовала Twitter 450 тысяч евро за утечку данных пользователей из-за ошибки в мобильном приложении.

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