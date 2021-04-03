Хакеры слили в сеть данные более 500 млн пользователей Facebook

На хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.

Опубликованные хакерами данные содержат личную информацию пользователей соцсети из 106 стран мира. Хакеры слили в сеть 32 миллиона записей о пользователях в США, 11 миллионов о пользователях из Британии и 6 млн о пользователях из Индии.

Хакеры опубликовали телефонные номера, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, место и дату рождения, биографические данные, а в некоторых случаях даже адрес электронной почты.