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Хакеры слили в сеть данные более 500 млн пользователей Facebook

Новина українською → США, Суббота 03 апреля 2021 20:49
Хакеры слили в сеть данные более 500 млн пользователей Facebook Фото: в Facebook произошла масштабная утечка данных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.

Об этом сообщило агентство Business Insider.

Опубликованные хакерами данные содержат личную информацию пользователей соцсети из 106 стран мира. Хакеры слили в сеть 32 миллиона записей о пользователях в США, 11 миллионов о пользователях из Британии и 6 млн о пользователях из Индии.

Хакеры опубликовали телефонные номера, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, место и дату рождения, биографические данные, а в некоторых случаях даже адрес электронной почты.

"База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов многих пользователей Facebook, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для выполнения кибератак или попыток взлома", - заявил технический директор компании Hudson Rock Алон Гал.

Напомним, это уже не первая утечка данных пользователей Facebook. В 2019 году в Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей соцсети.

Подобные инциденты случались и в Twitter. Так, в прошлом году Ирландия оштрафовала Twitter 450 тысяч евро за утечку данных пользователей из-за ошибки в мобильном приложении.

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