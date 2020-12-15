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Ирландия оштрафовала Twitter на 450 тысяч евро за утечку данных

Ирландия, Вторник 15 декабря 2020 16:39
Ирландия оштрафовала Twitter на 450 тысяч евро за утечку данных
Фото: приложение Twitter (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Twitter на 450 тысяч евро. Таким образом компанию наказали за недостаточно быстрое уведомление об утечке данных.

Об этом сообщает американское агентство Reuters.

В 2019 году в приложении Twitter для Android произошла ошибка, из-за которой некоторые защищенные твиты пользователей соцсети были опубликованы. Однако компания затянула с сообщением DPC об этом инциденте.

Twitter объясняла, что задержка с сообщением об ошибке возникла из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с рождественско-новогодним периодом. В компании также отмечали, что сделали изменения, которые позволят своевременно информировать о подобных инцидентах в будущем.

Однако это не спасло компанию Twitter от штрафа. Сначала DPC хотела оштрафовать соцсеть на 150-300 тысяч долларов, но в итоге увеличила штраф за то, что регуляторы Австрии, Германии и Италии назвали начальный размер штрафа слишком низким.

Отмечается, что это первая санкция против Twitter в рамках новой системы защиты данных Европейского Союза GDPR.

Напомним, в этом году в Twitter снова произошел случай с утечкой данных. Кибер-злоумышленники получили доступ к аккаунтам знаменитостей. Из-за этого случая компания Twitter может получить большой штраф.

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