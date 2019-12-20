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В Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей Facebook

Новости » Телеком & IT     20.12.2019 - 09:52
В Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей Facebook
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Злоумышленники завладели информацией о телефонных номерах и именах пользователей

Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила в свободном доступе базу данных свыше 267 миллионов пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Comparitech.

По данным компании, в свободном доступе находились телефонные номера, имена и идентификаторы учетной записи пользователей соцсети Facebook. База впервые была обнаружена 4 декабря, а уже через неделю данные былаи опубликованы на хакерском форуме. База была заблокирована 19 декабря.

В компании отметили, что утечка данных преимущественно затронула пользователей соцсети из Соединенных Штатов Америки. Данные пользователей могли использоваться для фишинговых рассылок или спама.

Пока неизвестно, как хакерам удалось получить доступ к данным пользователей. Одной из версий является похищение данных через Facebook API до того, как доступ к телефонным номерам был ограничен в 2018 году. По еще одной версии, данные были получены с помощью скрейпинга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде в результате хакерской атаки на базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs произошла утечка данных более 15 миллионов человек. Похищенные данные могли содержать - имя, адрес, электронную почту, логин, пароль, дату рождения, номер карточки государственного медицинского страхования и результаты лабораторных тестов.

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