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Facebook отказался уведомлять полмиллиарда пользователей, пострадавших от слива данных

Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Facebook відмовилася повідомляти більш 533 мільйонів користувачів, чиї дані витекли в мережу. У компанії також не стали коментувати спілкування з регулюючими органами.

Про це повідомило агентство Reuters.

За словами представника Facebook, у компанії немає впевненості в тому, що вона володіє повною інформацією про те, хто з користувачів повинен бути повідомлений. Він також зазначив, що соцмережа взяла до уваги нездатність власників акаунтів самостійно вирішити проблему з перебуванням їх даних у відкритому доступі.

У компанії уточнили, що вразливість була виявлена ​​і усунена. Крім того, представник заявив, що знаходилася у відкритому доступі інформація не містила фінансових даних і паролі, і тому не загрожувала користувачам.

Представник Facebook відмовився коментувати спілкування компанії з регулюючими органами. При цьому він сказав, що зв'язалися з ними і готові відповісти на їхні запитання.

3 квітня стало відомо, що на хакерському форумі опублікували дані як мінімум 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook. Постраждав від кіберзлочинців і власник компанії Марк Цукерберг - номер його телефону і інші відомості виявилися у вільному доступі.

Нагадаємо, це вже не перша витік даних користувачів Facebook. У 2019 року в Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі.

Подібні інциденти траплялися і в Twitter. Так, в 2020 році Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро за витік даних користувачів через помилки в мобільному додатку.

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