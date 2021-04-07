Facebook отказался уведомлять полмиллиарда пользователей, пострадавших от слива данных

Соціальна мережа Facebook відмовилася повідомляти більш 533 мільйонів користувачів, чиї дані витекли в мережу. У компанії також не стали коментувати спілкування з регулюючими органами.
Про це повідомило агентство Reuters.
За словами представника Facebook, у компанії немає впевненості в тому, що вона володіє повною інформацією про те, хто з користувачів повинен бути повідомлений. Він також зазначив, що соцмережа взяла до уваги нездатність власників акаунтів самостійно вирішити проблему з перебуванням їх даних у відкритому доступі.
У компанії уточнили, що вразливість була виявлена і усунена. Крім того, представник заявив, що знаходилася у відкритому доступі інформація не містила фінансових даних і паролі, і тому не загрожувала користувачам.
Представник Facebook відмовився коментувати спілкування компанії з регулюючими органами. При цьому він сказав, що зв'язалися з ними і готові відповісти на їхні запитання.
3 квітня стало відомо, що на хакерському форумі опублікували дані як мінімум 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook. Постраждав від кіберзлочинців і власник компанії Марк Цукерберг - номер його телефону і інші відомості виявилися у вільному доступі.
Нагадаємо, це вже не перша витік даних користувачів Facebook. У 2019 року в Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі.
Подібні інциденти траплялися і в Twitter. Так, в 2020 році Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро за витік даних користувачів через помилки в мобільному додатку.