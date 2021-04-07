Facebook отказался уведомлять полмиллиарда пользователей, пострадавших от слива данных

Соціальна мережа Facebook відмовилася повідомляти більш 533 мільйонів користувачів, чиї дані витекли в мережу . У компанії також не стали коментувати спілкування з регулюючими органами.

За словами представника Facebook, у компанії немає впевненості в тому, що вона володіє повною інформацією про те, хто з користувачів повинен бути повідомлений. Він також зазначив, що соцмережа взяла до уваги нездатність власників акаунтів самостійно вирішити проблему з перебуванням їх даних у відкритому доступі.

У компанії уточнили, що вразливість була виявлена ​​і усунена. Крім того, представник заявив, що знаходилася у відкритому доступі інформація не містила фінансових даних і паролі, і тому не загрожувала користувачам.

Представник Facebook відмовився коментувати спілкування компанії з регулюючими органами. При цьому він сказав, що зв'язалися з ними і готові відповісти на їхні запитання.