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F-16 отримає гіперзвукову ракету, яку роблять колишні інженери SpaceX

09:05 27.10.2026 Вт
3 хв
aimg Лев Шевченко
F-16 отримає гіперзвукову ракету, яку роблять колишні інженери SpaceX Фото: F-16 (Getty Images)
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Американський стартап Castelion отримав від дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL) зміну до контракту, що дозволяє розпочати інтеграцію гіперзвукової ракети Blackbeard на винищувач F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Castelion у соцмережі X.

Американська компанія Castelion отримала від дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL) зміну до чинного контракту. Вона дозволяє почати роботи з установки гіперзвукової ракети Blackbeard на винищувач F-16. Про це компанія повідомила 26 жовтня. Раніше Castelion вже працювала над цією ракетою для ВМС і армії США.

"Castelion отримала зміну до чинного контракту з Дослідницькою лабораторією ВПС на початок інтеграції Blackbeard з F-16. Ми вдячні ВПС за довіру", - написала компанія в X.

Скільки коштує ця зміна, як довго триватимуть роботи і коли можливий перший пуск ракети з F-16, Castelion не повідомила. У ВПС США нагороду не коментували.

Blackbeard має летіти зі швидкістю понад 5 Махів і маневрувати в атмосфері. Тому її важче перехопити, ніж балістичну ракету, яка летить по передбачуваній траєкторії. Castelion хоче випускати цю ракету дешево і у великій кількості. Компанію у 2022 році заснували колишні інженери SpaceX, вона розташована в Торрансі (Каліфорнія). У Ріо-Ранчо (Нью-Мексико) вона будує завод, який має випускати 500 ракет на рік.

У вересні AFRL збільшила вартість чинного контракту з Castelion на 16,4 млн доларів, до 37,2 млн доларів. Контракт стосується недорогої серійної ракети великої дальності й діє до червня 2028 року. Castelion не уточнила, чи належить нова зміна саме до цього контракту.

Що відомо про співпрацю Blackbeard з ВМС і армією США

ВМС США працюють з ракетою найактивніше. У квітні вони виділили 105 млн доларів на встановлення Blackbeard на літак F/A-18E/F Super Hornet і бойові випробування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У червні замовили 50 ракет для раннього оперативного використання. У серпні виділили майже 90 млн доларів, щоб перевести ракету до формальної програми озброєння, зокрема з функціями, які мають прискорити продаж союзникам. У вересні ВМС розмістили перше серійне замовлення на суму до 200 млн доларів на 444 ракети.

Армія США у жовтні 2025 року отримала контракт на наземну версію ракети, яку можна запускати з установки HIMARS.

F-16 значно поширеніший за Super Hornet. Це найчисельніший винищувач ВПС США, його також використовують понад два десятки інших країн. Чи охоплюють нинішні роботи експортні версії F-16, Castelion не повідомила.

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У вересні командир українських F-16 з позивним «Фантом» розповів, що через критичну нестачу ракет "повітря-повітря" українські льотчики змушені економити боєприпаси. За його словами, під час деяких місій доводиться збивати цілі бортовою гарматою.

На початку жовтня в Українській раді зброярів пояснили, що реактивні "Шахеди" поки найефективніше збивають авіація та зенітні ракети, які тримають рівень збиття на позначці 55–60%, але ракет бракує.

Наприкінці жовтня РБК-Україна повідомляло, що Lockheed Martin пропонує Україні спеціальну версію F-16 з радаром AESA і більшою дальністю.

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