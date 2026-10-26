Експерт назвав, чим російська ракета "Філін" складна для ППО і як її збивати
Російська крилата ракета "Філін" - не імпровізація від бідності, а наслідок переходу ОПК РФ до модульності та уніфікації засобів ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис авіаційного експерта Анатолія Храпчинського.
Чому "Філін" - не "ракета з пластику"
За словами експерта, у медіапросторі появу ракети здебільшого сприйняли як чергову спробу РФ зліпити щось із пластику та китайської електроніки через дефіцит "серйозних" ракет. Храпчинський називає це спрощенням.
Він нагадує, що розробник "Філіна" - НПО "Молнія" - входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ). До неї належить і МКБ "Радуга", головне конструкторське бюро РФ із крилатих ракет. На думку експерта, це дає інженерам "Молнії" доступ до документації, результатів продувок в аеродинамічних трубах та агрегатної бази серійних ракет Х-59, Х-69, Х-101 і "Виробу 30".
Уніфікація, за його словами, стосується і ключових вузлів. Малорозмірний газотурбінний двигун R500 виробляє російське ТОВ "Рейнольдс". На попередній ракеті S8000 "Бандероль" стояв комерційний китайський двигун Swiwin. Храпчинський вважає R500 результатом реінжинірингу та локалізації збирання в РФ. Цей двигун, за його даними, встановлюється й на авіаційні ракети С-71М "Монохром" та С-71К "Ковер" від ДКБ "Сухого".
Блоки автоматичного управління від компанії "ПЛАЗ", за його словами, за розведенням плат і маркуванням уніфіковані з пізніми серіями БпЛА "Гарпія" та "Герань-2". Їх доповнюють 16-канальна антенна решітка "Комета" та китайська інерційна система.
Начинку та бойову частину "Герані" масою 50 або 100 кг перепакували у вузький фюзеляж із вуглепластику та склопластику з триметровим прямим крилом і 3D-друкованими силовими кронштейнами. Через високу аеродинамічну якість планера, пояснює експерт, вистачило легкого R500 для швидкості 800 км/год і дальності до 1200 км.
Експерт додає, що R500 не ставлять на реактивні "Герані" через широке трикутне крило з великим лобовим опором. Щоб розганяти його до 600 км/год, потрібна тяга 90-120 кгс.
Стратегічну мету розробки Храпчинський бачить у порятунку залишків авіації РФ та виснаженні української економіки та ППО. Він пов'язує це зі зростанням небойових втрат ПКС РФ через технічні відмови, зокрема падінням Ту-22М3 в Іркутській області та аваріями Су-30 і Су-34. Кожен виліт Ту-95МС для пуску Х-101, за його словами, спалює ресурс старого планера та двигунів НК-12, виробництво яких втрачено.
"Філін" також знімає залежність від аеродромів дальньої авіації. Ракета стартує зі звичайної мобільної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача, що дозволяє працювати з прикордонних районів. Експерт вважає, що в поєднанні з повітряними mesh-мережами та базовими станціями у Білорусі як північним ретрансляційним коридором це дає РФ інструмент для глибоких ударів по західних областях із мінімальним часом попередження.
Чим складна протидія і що пропонує експерт
За оцінкою Храпчинського, ефективна площа розсіювання композитного корпусу становить соті частки квадратного метра. Разом зі швидкістю понад 200 м/с це скорочує вікно реакції наземної ППО після виходу цілі з-за радіогоризонту до 60-90 секунд.
Крім того, "Комета" може формувати до 15 незалежних "нулів" діаграми спрямованості й відсікати поодинокі точки локального РЕБ. Півторахвилинний проліт зони подавлення компенсується інерційною системою та фільтрами, що ігнорують примітивний спуфінг. Тож ракету складно збити кулеметом із пікапа чи наздогнати квадрокоптером, а збивати її дефіцитними західними зенітними ракетами економічно невигідно.
Відповіддю, на його думку, має стати ешелонована мережоцентрична система ППО за принципом Sensor Fusion і концепцією розподіленого перехоплення:
- Виявлення. Малогабаритні тактичні 3D AESA-радари ближньої дії мають працювати в єдиному автоматизованому контурі з акустичними сенсорами та засобами РЕР. Цілевказання на вогневі засоби має передаватися за мілісекунди, без голосових команд і ручного дублювання на планшетах.
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Ешелонування засобів ураження. Мобільні вогневі групи з кулеметами залишаються для масових поршневих "Шахедів" та "Гербер". Для цілей зі швидкістю 600–800 км/год, на думку експерта, потрібні автоматизовані зенітно-артилерійські турелі з балістичними обчислювачами, машинним зором і боєприпасами з програмованим підривом.
Також потрібні реактивні та твердопаливні дрони-інтерцептори з тепловізійними чи активними головками самонаведення на кінцевій ділянці. Це дозволить зберегти ресурс великих ЗРК для балістики та авіації РФ.
Храпчинський наголошує, що завдання України - автоматизувати контур власної ППО швидше, ніж російський конвеєр вийде на проєктну потужність.
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Росіяни наприкінці літа почали атакувати Україну новою крилатою ракетою "Філін". У ГУР розкрили її ключові характеристики і опублікували на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу ракети. У відомстві зазначили, що "Філін" АТ "НПО "Молнія" продовжує тенденцію російського ВПК до розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском.
За даними ГУР, ракета має композитний фюзеляж довжиною 3,5 метра та розмах крил 3 метри, а окремі елементи виготовлені за технологією 3D-друку. Заявлена противником максимальна швидкість - 800 км/год, дальність - до 1200 км.
Існують версії з бойовою частиною 50 і 100 кг, пуск здійснюється з наземної установки за допомогою порохового прискорювача. Бортове обладнання виробляє ТОВ "ПЛАЗ", яке також задіяне у виробництві БпЛА "Гарпія", а двигун R500 російського ТОВ "Рейнольдс" раніше ідентифікували в ракеті С-71К "Ковер".