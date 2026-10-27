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F-16 получит гиперзвуковую ракету, которую производят бывшие инженеры SpaceX

09:05 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Лев Шевченко
F-16 получит гиперзвуковую ракету, которую производят бывшие инженеры SpaceX Фото: F-16 (Getty Images)
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Американский стартап Castelion получил от исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) изменение контракта, позволяющее начать интеграцию гиперзвуковой ракеты Blackbeard на истребитель F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Castelion в соцсети X.

Американская компания Castelion получила от исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) изменение действующего контракта. Она позволяет начать работы по установке гиперзвуковой ракеты Blackbeard на истребитель F-16. Об этом компания сообщила 26 октября. Ранее Castelion уже работала над этой ракетой для ВМС и США.

"Castelion получила изменение в действующий контракт с Исследовательской лабораторией ВВС на начало интеграции Blackbeard с F-16. Мы благодарны ВВС за доверие", - написала компания в X.

Сколько стоит это изменение, как долго будут продолжаться работы и когда возможен первый пуск ракеты с F-16, Castelion не сообщила. В ВВС США награду не комментировали.

Blackbeard должен лететь со скоростью более 5 махов и маневрировать в атмосфере. Поэтому ее труднее перехватить, чем баллистическую ракету, летящую по предполагаемой траектории. Castelion хочет выпускать эту ракету по дешевке и в большом количестве. Компанию в 2022 году основали бывшие инженеры SpaceX, расположенная в Торрансе (Калифорния). В Рио-Ранчо (Нью-Мексико) она строит завод, выпускающий 500 ракет в год.

В сентябре AFRL увеличила стоимость действующего контракта с Castelion на 16,4 млн. долларов, до 37,2 млн. долларов. Контракт относится к недорогой серийной ракете большой дальности и действует до июня 2028 года. Castelion не уточнила, относится ли новое изменение именно к этому контракту.

Что известно о сотрудничестве Blackbeard с ВМС и армией США

ВМС США работают с ракетой наиболее активно. В апреле они выделили 105 млн долларов на установку Blackbeard на самолет F/A-18E/F Super Hornet и боевые испытания в Индо-Тихоокеанском регионе.

В июне было заказано 50 ракет для раннего оперативного использования. В августе было выделено почти 90 млн долларов, чтобы перевести ракету в формальную программу вооружения, в том числе с функциями, которые должны ускорить продажу союзникам. В сентябре ВМС разместили первый серийный заказ на сумму до 200 млн долларов на 444 ракеты.

Армия США в октябре 2025 года получила контракт на наземную версию ракеты, которую можно запускать с установки HIMARS.

F-16 значительно распространеннее Super Hornet. Это самый многочисленный истребитель ВВС США, его также используют более двух десятков других стран. Охватывают ли нынешние работы экспортные версии F-16, Castelion не сообщила.

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В сентябре командир украинских F-16 с позывным «Фантом» рассказал, что из-за критической нехватки ракет "воздух-воздух" украинские летчики вынуждены экономить боеприпасы. По его словам, во время некоторых миссий приходится сбивать цели бортовой пушкой.

В начале октября в Украинском совете оружейников пояснили, что реактивные "Шахеды" пока эффективнее всего сбивают авиация и зенитные ракеты, которые держат уровень сбиваний на отметке 55-60%, но ракет не хватает.

В конце октября РБК-Украина сообщало, что Lockheed Martin предлагает Украине специальную версию F-16 с радаром AESA и большей дальностью.

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