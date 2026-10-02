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Не лише перехоплювачі: в індустрії пояснили, чим треба збивати реактивні "Шахеди"

10:49 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун aimg Лев Шевченко
Не лише перехоплювачі: в індустрії пояснили, чим треба збивати реактивні "Шахеди" Фото: в індустрії пояснили, чим треба збивати реактивні "Шахеди" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У майбутньому реактивні дрони потрібно збивати ракетними засобами, адже напрацювання щодо реактивних перехоплювачів показують "надзвичайно високу вартість" виробу. Нині рівень збиття 55-60% тримають передусім авіація та зенітні ракети, проте ракет бракує, зазначає Українська Рада зброярів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити".

Що кажуть у NAUDI

За словами Гончарова, компанії-учасниці NAUDI працюють не лише над перехоплювачами, а й над класичними засобами ураження, як-от ракети. Він звертає увагу на проблему обсягів: якщо вдасться створити щось хороше, але виробляти 10 штук на місяць, це не вплине на ситуацію.

"Адже ворог використовує дрони сотнями, а ми будемо виробляти десятками по всій території", - зауважив Гончаров.

Поки масових перехоплювачів немає, реактивні дрони, за його словами, ефективно збиває авіація, оскільки такі засоби опиняються в тій самій ніші, що й крилаті ракети. Армійська авіація, зокрема гелікоптери, матиме обмеження через швидкості цілей. Найкращою протиповітряною обороною Гончаров називає знищення авіації на аеродромі, а в ідеалі – заводів і пускових установок на території противника.

Ракети, авіація та вартість перехоплювачів

Рада зброярів зазначає, що саме авіація та зенітні ракети тримають частку збитих на рівні 55-60%. Водночас ракет бракує, а вони потрібні й проти крилатих та балістичних ракет, а авіація не може бути всюди одночасно. Тому на найближчі місяці критичне стабільне постачання ракет і авіаційних боєприпасів. Мета, за словами асоціації, - багатошарова оборона, де дешеві перехоплювачі беруть на себе масові цілі, а дефіцитні ракети залишаються для найскладніших загроз.

Рада зброярів також порівнює вартість: звичайний перехоплювач коштує 1-3 тисячі доларів, а реактивний, за оцінками аналітиків, – до 10 тисяч. За розрахунком асоціації, якщо перехоплювач влучає лише раз із трьох, одне збиття коштуватиме близько 30 тисяч доларів. Це, за оцінкою Ради, порівнянно з ціною самого дрона і в рази дешевше за зенітну ракету.

Юрков серед перспективних напрямів також виділяє системи на базі ствольної артилерії та зенітних установок, інтегрованих із радарами. Їх зараз випробовують. Головне обмеження - висота застосування.

РБК-Україна писало, що Україна закупить десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони, про це повідомляв Bloomberg.

Також міністр оборони попросив ЄС профінансувати перехоплювачі реактивних дронів. За словами Євгенія Хмари, в Україні випробували чотири потенційні перехоплювачі й планують масштабувати їх виробництво до тисяч одиниць.

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