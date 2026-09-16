F-16 без зброї марні. Український пілот розповів про дефіцит ракет до винищувачів

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Українські винищувачі F-16 змушені заощаджувати ракети та під час окремих місій збивати російські повітряні цілі за допомогою бортових гармат через критичну нестачу озворення.

Про це заявив командир українського винищувача F-16 з позивним "Фантом" в інтерв'ю NEWSMAX, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дефіцит ракет та нова тактика За словами військового, Силам оборони критично бракує ракет американського виробництва, зокрема Patriot та AIM-120, які необхідні для ефективного перехоплення ворожих цілей. Брак боєприпасів ставить під загрозу виконання захисних завдань у повітрі. "Літак без зброї - це марний інструмент", - наголосив "Фантом". Ukraine F-16 Pilots Rationing Missiles as Russian Attacks Intensify NEWSMAX2



Ukraine’s American-made F-16 fighter jets are defending the skies against Russian drones and cruise missiles — but a critical shortage of U.S.-made missiles is putting that mission at risk.



In an… pic.twitter.com/WQgbasdks5 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) September 16, 2026 Через дефіцит пілоти змушені нормувати використання ракет і в деяких випадках покладатися на бортові авіаційні гармати для знищення російських безпілотників та крилатих ракет.