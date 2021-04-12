Щомісяця виробляли 1,2 млн доз. В Україні затримали велику банду наркоторговців

За оперативними даними, щомісячний дохід наркоторговців складав від 100 до 120 млн грн. В ході обшуків вилучено 120 кілограм амфетаміну, з якого можна було виготовити 700 кілограм наркотичної речовини. Місячний оборот злочинного угруповання становив 250-300 кілограм або 1,2 млн доз. Крім того, поліцейські виявили більше тонни прекурсорів, з яких можна було б виготовити ще 700 кілограмів готового психотропу.

Спецоперація проходила на території Дніпропетровської, Київської і Черкаської областей, також в Києві. Правоохоронці затримали вісім учасників злочинного угруповання. Вони забезпечували наркотиками не менше 50 груп збувальників по всій Україні. Сума щомісячного обороту наркоторговців досягала 120 млн гривень. Організував наркобізнес людина, раніше судимий за бандитизм.

Фото: затримання угруповання наркоторговців (npu.gov.ua)