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Ежемесячно производили 150 кг психотропов. В Киеве задержали банду наркоторговцев

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 14:45
Ежемесячно производили 150 кг психотропов. В Киеве задержали банду наркоторговцев Фото: результаты обысков (пресс-служба СБУ)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины в Киеве задержала организованную группировку, которая изготавливала и сбывала оптовые партии наркотиков, психотропов и прекурсоров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, ежемесячный доход злоумышленников составлял почти 70 млн грн.

СБУ провела 46 обысков по местам проживания участников группы, в их транспортных средствах и в трех нарколабораторіях.

Всего правоохранители изъяли:

  • более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона;
  • 5 тонн сырья для изготовления психотропов;
  • оборудования для изготовления "товара";
  • 300 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 20 тысяч гривен, полученных преступным путем.

Общая сумма изъятых запрещенных веществ составила более 1,5 млн долларов по ценам "черного рынка".

"По предварительной версии досудебного расследования, в состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники производили свыше 150 кг психотропов", - говорится в сообщении.

Для продажи готового товара дельцы создали три интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки.

В СБУ рассказали, что в рамках контроля за совершением преступления задокументировано семь фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора "фенилнитропропена".

Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления местонахождения и задержания других злоумышленников.

Задержанным сообщено о подозрении: за ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

"По результатам следствия будет рассмотрен вопрос о квалификации действий организаторов группировки по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Напомним, в феврале правоохранители провели в Киеве спецоперацию против организаторов наркобизнеса. По ее результатам задержали двух организаторов.

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