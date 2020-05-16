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В Киевской области ликвидировали нарколабораторию

Новости » Общество     16.05.2020 - 14:57
В Киевской области ликвидировали нарколабораторию
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Силовики открыли уголовное производство

В Таращанском районе Киевской области полицейские ликвидировали нарколабораторию. Фигуранты дела замаскировали ее под гараж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, подпольное производство специализировалось на производстве амфетамина. Нарколабораторию оборудовал местный житель в гаражном помещении.

"Во время санкционированного обыска, следователи полиции обнаружили и изъяли расфасованные и готовые к продаже наркотические средства, предметы для их изготовления, весы, пустые пластиковые и стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований, после заключения которых будет предоставлена правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Силовики задержали двух причастных лиц 26-ти и 36-ти лет в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Также открыто дело по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тараща Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность зала азартных игр. Силовики изъяли имущество для предоставления услуг в азартной сфере.

Также РБК-Украина писало, что СБУ пресекла попытку ввоза в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен. Наркотики пытались ввезти из Южной Америки через порт "Южный" в Одесской области.

Автор: Майксим Зайченко

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