Евровидение 2020 отменили из-за коронавируса

Фото: Евровидение 2020 (УНИАН)

Конкурс должен был состояться в Роттердаме с 12 по 16 мая

Международный музыкальный конкурс Евровиденье-2020, который должен был пройти в Роттердаме, отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза.

В сообщении отмечается, что команда Евровидения рассматривала разные варианты организации конкурса, однако в итоге сочла его проведение невозможным.

"За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз принял трудное решение не продолжать проведение этого события, как планировалось", - говорится в заявлении.

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая.

Согласно последним данным, коронавирусом в Нидерландах заразились 1710 человек, 43 из них - умерло. Всего в мире уже больше 200 тысяч зараженных и больше 8 тысяч смертей.

Напомним, Украину в этом году на Евровидение должна была представлять фольклорная группа Go_A.

Добавим, что из-за вспышки коронавируса в мире было отложено не мало мероприятий. В частности, Евро-2020 перенесли на 2021 год.

Также из-за эпидемии было приостановлено проведение ряда клубных турниров, среди которых английская Премьер-лига французская Лиги 1, испанская Примера, итальянская Серии А. Также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.