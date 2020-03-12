Испанская La Liga приостанавливает матчи из-за коронавируса

Иллюстративное фото (realmadrid.com)

Матчи чемпионата Испании приостанавливаются на две недели

Из-за коронавируса в Испании приостанавливается футбольный чемпионат высшей лиги (La Liga). Об этом сообщает испанское издание Cadena Ser.

Сообщается, что на встрече президента La Liga Хавьера Тебаса, Испанской федерации футбола и AFE было принято решение о приостановке чемпионата. Футбольные матчи прекращаются на две недели.

До этого ожидалось, что матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса. В высшем дивизионе Испании осталось провести 11 туров, в турнирной таблице лидирует "Барселона", а "Реал" идет вторым с 2-очковым отставанием.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) приостановила сезон из-за коронавируса у игрока команды Utah Jazz Руди Гобера. Он стал первым профессиональным спортсменом в США, который заразился коронавирусом. Заболевание было подтверждено перед началом матча Oklahoma City Thunder и Utah Jazz.

Ранее были приостановлены матчи итальянской Серии А, а в ряде европейских стран принято решение проводить матчи без зрителей. Для болельщиков также закрыли некоторые игры Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.