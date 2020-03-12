ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испанская La Liga приостанавливает матчи из-за коронавируса

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 13:30
Испанская La Liga приостанавливает матчи из-за коронавируса
Иллюстративное фото (realmadrid.com)

Матчи чемпионата Испании приостанавливаются на две недели

Из-за коронавируса в Испании приостанавливается футбольный чемпионат высшей лиги (La Liga). Об этом сообщает испанское издание Cadena Ser.

Сообщается, что на встрече президента La Liga Хавьера Тебаса, Испанской федерации футбола и AFE было принято решение о приостановке чемпионата. Футбольные матчи прекращаются на две недели.

До этого ожидалось, что матчи двух следующих туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса. В высшем дивизионе Испании осталось провести 11 туров, в турнирной таблице лидирует "Барселона", а "Реал" идет вторым с 2-очковым отставанием.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) приостановила сезон из-за коронавируса у игрока команды Utah Jazz Руди Гобера. Он стал первым профессиональным спортсменом в США, который заразился коронавирусом. Заболевание было подтверждено перед началом матча Oklahoma City Thunder и Utah Jazz.

Ранее были приостановлены матчи итальянской Серии А, а в ряде европейских стран принято решение проводить матчи без зрителей. Для болельщиков также закрыли некоторые игры Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

В Европе осталась только одна страна без случаев коронавируса
Новости Украины ИспанияФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь