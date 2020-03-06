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Евровидение 2020: букмекеры изменили прогноз для Украины

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 12:07
Евровидение 2020: букмекеры изменили прогноз для Украины
Букмекеры Евровидения 2020 разуверились в Go_A (коллаж РБК-Украина)

Букмекеры совершенно не верят в успех Go_A на Евровидении 2020

Евровидение 2020 состоится в мае. Украину будет представлять на этом конкурсе группа Go_A с песней "Solovey".

6 марта букмекеры, которые принимают ставки на песенное действо, в очередной раз изменили прогноз для Украины. Если днем ранее эксперты прогнозировали для нашего артиста 25-е место, то уже сегодня их прогнозы изменились. И не в лучшую сторону. По состоянию на сегодня букмекеры так же считают, что Украина не попадет в 20-ку. Но теперь в рейтинге букмекеров Go_A занимают 26-е место.

Потеряли свои позиции также Великобритания, Польша, Кипр, Франция. Последнюю строчку по-прежнему занимает Словения.

А тройка фаворитов выглядит таким образом: первые - Daði & Gagnamagnið из Исландии с песней "Think About Things", вторые - группа The Roop из Литвы, исполняющие трек "On Fire", а замыкает тройку лидеров от букмекеров болгарская певица Victoria с композицией "Tears Getting Sober".

Евровидение 2020: букмекеры изменили прогноз для Украины

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2020

Напомним, вокруг Евровидения чуть ли не каждый день разгораются скандалы. Так, совсем недавно популярная украинская певица Jerry Heil написала неоднозначный пост, в котором якобы поддержала конкурсанта от России - группу Little Big. Конечно же, девушка сразу оправдалась и заявила, что "никогда не поддерживала вторжение и действия российской власти". Но осадочек, как говорится, у многих остался.

А уже позднее ведущий Владимир Остапчук назвал Евровидение "конкурсом геев, инвалидов и фриков".

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