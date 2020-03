Евровидение 2020: букмекеры изменили прогноз для Украины

Букмекеры Евровидения 2020 разуверились в Go_A (коллаж РБК-Украина)

Букмекеры совершенно не верят в успех Go_A на Евровидении 2020

Евровидение 2020 состоится в мае. Украину будет представлять на этом конкурсе группа Go_A с песней "Solovey".

6 марта букмекеры, которые принимают ставки на песенное действо, в очередной раз изменили прогноз для Украины. Если днем ранее эксперты прогнозировали для нашего артиста 25-е место, то уже сегодня их прогнозы изменились. И не в лучшую сторону. По состоянию на сегодня букмекеры так же считают, что Украина не попадет в 20-ку. Но теперь в рейтинге букмекеров Go_A занимают 26-е место.

Потеряли свои позиции также Великобритания, Польша, Кипр, Франция. Последнюю строчку по-прежнему занимает Словения.

А тройка фаворитов выглядит таким образом: первые - Daði & Gagnamagnið из Исландии с песней "Think About Things", вторые - группа The Roop из Литвы, исполняющие трек "On Fire", а замыкает тройку лидеров от букмекеров болгарская певица Victoria с композицией "Tears Getting Sober".

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2020

Напомним, вокруг Евровидения чуть ли не каждый день разгораются скандалы. Так, совсем недавно популярная украинская певица Jerry Heil написала неоднозначный пост, в котором якобы поддержала конкурсанта от России - группу Little Big. Конечно же, девушка сразу оправдалась и заявила, что "никогда не поддерживала вторжение и действия российской власти". Но осадочек, как говорится, у многих остался.

А уже позднее ведущий Владимир Остапчук назвал Евровидение "конкурсом геев, инвалидов и фриков".