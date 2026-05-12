У Євросоюзі зробили заяву про підозру Єрмаку

"Це високорівневе розслідування показує, що антикорупційні органи в Україні функціонують і виконують свій мандат. Боротьба з корупцією та відмиванням грошей є центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу спільну позицію з цього питання", - підкреслив він.

За словами спікера ЄК, боротьба з корупцією - це ключова умова для країни, яка хоче вступити до Євросоюзу, як і забезпечення верховенства права.

"Роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права України як майбутньої держави-члена, має бути захищена. Комісія продовжуватиме уважно стежити за розвитком ситуації в міру її розвитку", - додав він.

Єрмак отримав підозру

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП у рамках справи "Династія".

Як з'ясували правоохоронці, ще 2020 року колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив коштом грошей, отриманих незаконним шляхом, збудувати елітне містечко "Династія" в селі Козин під Києвом.

За даними слідства, до будівництва Чернишов залучив бізнесмена Тимура Міндіча, а також екскерівника ОП Андрія Єрмака.