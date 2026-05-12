В Евросоюзе сделали заявление о подозрении Ермаку

20:43 12.05.2026 Вт
2 мин
О чем свидетельствует расследование против Ермака?
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)

Расследование украинских правоохранителей, в котором фигурирует бывший глава ОП Андрей Ермак, указывает на независимость антикоррупционных органов Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Еврокомиссии.

Читайте также: Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах

"Это высокоуровневое расследование показывает, что антикоррупционные органы в Украине функционируют и выполняют свой мандат. Борьба с коррупцией и отмыванием денег является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", - подчеркнул он.

По словам спикера ЕК, борьба с коррупцией - это ключевое условие для страны, которая хочет вступить в Евросоюз, как и обеспечение верховенства права.

"Роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольными камнями верховенства права Украины как будущего государства-члена, должна быть защищена. Комиссия будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации по мере ее развития", - добавил он.

Ермак получил подозрение

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия".

Как выяснили правоохранители, еще в 2020 году бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил за счет денег, полученных незаконным путем, построить элитный городок "Династия" в селе Козин под Киевом.

По данным следствия, к строительству Чернышов привлек бизнесмена Тимура Миндича, а также экс-руководителя ОП Андрея Ермака.

На территории городка строили дорогие частные дома.

В НАБУ и САП сообщили, что в рамках схемы ее участники в период с 2021 по 2025 год "отмыли" 8,9 млн долларов.

Сегодня, 12 мая, Ермаку начали избирать меру пресечения. Бывший руководитель ОП отвергает все обвинения в его адрес.

