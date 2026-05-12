У Євросоюзі зробили заяву про підозру Єрмаку

20:43 12.05.2026 Вт
Про що свідчить розслідування проти Єрмака?
У Євросоюзі зробили заяву про підозру Єрмаку Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розслідування українських правоохоронців, у якому фігурує колишній глава ОП Андрій Єрмак, вказує на незалежність антикорупційних органів України.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Єврокомісії.

Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах

"Це високорівневе розслідування показує, що антикорупційні органи в Україні функціонують і виконують свій мандат. Боротьба з корупцією та відмиванням грошей є центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу спільну позицію з цього питання", - підкреслив він.

За словами спікера ЄК, боротьба з корупцією - це ключова умова для країни, яка хоче вступити до Євросоюзу, як і забезпечення верховенства права.

"Роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права України як майбутньої держави-члена, має бути захищена. Комісія продовжуватиме уважно стежити за розвитком ситуації в міру її розвитку", - додав він.

Єрмак отримав підозру

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП у рамках справи "Династія".

Як з'ясували правоохоронці, ще 2020 року колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив коштом грошей, отриманих незаконним шляхом, збудувати елітне містечко "Династія" в селі Козин під Києвом.

За даними слідства, до будівництва Чернишов залучив бізнесмена Тимура Міндіча, а також екскерівника ОП Андрія Єрмака.

На території містечка будували дорогі приватні будинки.

У НАБУ і САП повідомили, що в межах схеми її учасники в період із 2021 до 2025 року "відмили" 8,9 млн доларів.

Сьогодні, 12 травня, Єрмаку почали обирати запобіжний захід. Колишній керівник ОП відкидає всі звинувачення на його адресу.

